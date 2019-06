Rozpočtově neukázněná Itálie jde na kobereček. Ve hře je 3,5 miliardy eur

„Zatímco v případě Řecka se situace dala zvládnout, protože řecká ekonomika není příliš veliká, Itálie je zcela jiný případ. Kdyby italská ekonomika zkolabovala, pocítily by to všechny země Evropské unie. Pravděpodobně by se propadly kapitálové trhy a evropská ekonomika by balancovala na hraně recese. Špatný stav italské ekonomiky již dnes ovlivňuje kurz eura vůči dolaru a má negativní dopad na vývoj evropských akcií,“ míní Křeček.

Problémem ovšem může být hodnocení Evropské komise jako takové.

„Pokud totiž přijmeme hypotézu, že je na tom italská ekonomika hůře, než jak to vnímá Evropská komise, pak by bylo ekonomicky rozumné povolit Itálii větší rozpočtový deficit, než na jakém Komise nyní trvá. Například dle vlivného názoru Institutu pro mezinárodní finance jsou takzvané mezery produkce v periferních zemích Evropy včetně Itálie hlubší, než kolik Evropská komise odhaduje. Pokud se Evropská komise plete a v této situaci dá Itálii zmiňovanou pokutu ve výši 3,5 miliardy eur, může to být sice výchovné, ale současně se to může zcela minout účinkem a vést pouze k navýšení dluhu,“ míní Brožka.

Dostane opravdu Itálie lekci za nekázeň?

Evropská komise už na konci května Itálii varovala a to v dopise, ve kterém vládu žádá o vysvětlení zhoršujícího se stavu veřejných financí. Právě zaslání tohoto dopisu napovídalo, že by se mohla otevřít cesta k disciplinárnímu řízení s Itálií, které by teoreticky mohlo skončit zmíněnou pokutou.

Komise je takovýto dopis podle pravidel EU povinna zaslat v případě, že členská země EU má dluh přesahující limit 60 procent hrubého domácího produktu (HDP) a nesnižuje ho požadovaným způsobem. Podobné dopisy Komise zaslala rovněž Francii, Belgii a Kypru. V nejsložitější situaci se však zřejmě nachází Itálie, píše agentura Reuters.

A jak to konktrétně teď vypadá s čísly? Italský státní dluh v loňském roce stoupl na 132,2 procenta HDP z předloňských 131,4 procenta HDP. Evropská komise navíc předpokládá, že letos se dluh zvýší na 133,7 procenta HDP a v příštím roce se vyšplhá na 135,2 procenta HDP.