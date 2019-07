Italská prokuratura prověřuje, jestli Salviniho Liga nedostávala peníze z Ruska

Salviniho bývalý mluvčí Gianluca Savoini odmítá, že by se dopustil čehokoliv nekalého. „Od nikoho ze zmíněných (na nahrávce) osob jsem nedostal ani rubl,“ řekl agentuře ANSA. „Zbytek jsou nactiutrhačné narážky, jsem ve spojení se svými právníky,“ dodal. Několika deníkům řekl, že na nahrávce nepoznává svůj hlas. Připustil nicméně, že se setkal se skupinou nejmenovaných ruských podnikatelů.

Třebaže Savoini nezastává žádnou oficiální funkci ve vládě, Salviniho při všech cestách do Moskvy doprovází. Právě on uzavřel spojenectví Ligy s Putinovou stranou Jednotné Rusko a od samého počátku vedl jednání o ruském financování Ligy, tvrdí L'Espresso. Do Ruska, na Krym a do Donbasu uskutečnil desítky cest. Savoini zároveň předsedá kulturnímu sdružení Lombardie-Rusko.

Vřelý vztah

Putin minulý týden oficiálně navštívil Řím a Vatikán. Vládní večeře s ním se zúčastnil Salvini i Savoini. „Salvini má k naší zemi velmi vřelý vztah,“ řekl deníku Corriere della Sera ruský prezident, který je s Ligou „neustále v kontaktu“.

Italský soud minulý rok dal Lize 75 let na to, aby státu splatila 49 milionů eur (1,25 miliardy korun), které zpronevěřilo bývalé vedení strany, připomněla agentura Reuters. Salvini tehdy varoval, že Liga může zbankrotovat.

Po mediálně sledovaných kauzách s humanitárními loděmi volební preference Ligy stouply na počátku měsíce na rekordních 38 procent.