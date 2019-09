Johnson zřejmě Junckerovi odmítne odklad brexitu. Liberální demokraté chtějí odchod z EU zastavit

Jednání britského premiéra a šéfa EK se zúčastní také ministr pro brexit Stephen Barclay a hlavní vyjednavač David Frost. Podle nedělníku Mail on Sunday Frost sepsal předběžný nový text, který hodlá prezentovat Bruselu.

Premiér Johnson ale podle listu The Guardian i webu stanice BBC navzdory požadavku britského parlamentu odmítne projednat či přijmout jakoukoliv nabídku sedmadvacítky na odklad brexitu, a to i v případě, že do stanoveného data odchodu Spojeného království z bloku 31. října nebude uzavřena nová brexitová dohoda.

Liberálové chtějí brexit zastavit

Naopak opoziční liberální demokraté v neděli na své výroční konferenci formálně přijali politický postup, jehož cílem je odvolání článku 50 Lisabonské smlouvy o vystoupení z EU. O aktivaci tohoto článku Velká Británie požádala v březnu 2017.

Proevropští liberálové mají v 650členné Dolní sněmovně aktuálně 18 poslaneckých křesel, v případných volbách ale očekávají větší podporu, neboť se označují za jedinou stranu, která chce vystoupení Spojeného království z Evropské unie zabránit. Ve volbách však nikdy nezískali více než 62 parlamentních křesel, takže pro předsedkyni Jo Swinsonovou bude ovládnutí britské politické scény obtížným úkolem.