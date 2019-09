Pesimistický scénář nepopisuje, co by se pravděpodobně stalo, uklidňuje vláda Brity

Po zveřejnění analýzy možných dopadů brexitu bez dohody se britská vláda snaží uklidnit veřejnost. Dokument se podle ní zabývá nejhoršími možnými následky a nepopisuje to, co by se pravděpodobně stalo. Vláda navíc tvrdí, že činí kroky, aby naplnění nejhorších předpovědí zabránila. Opozice v reakci na analýzu opět vyzvala vládu, aby okamžitě svolala parlament, který by mohl podniknout další kroky k zablokování brexitu bez dohody. Soud v Belfastu mezitím zamítl stížnost, podle níž by brexit bez dohody odporoval Velkopáteční dohodě z roku 1998 a ohrožoval by mír v Severním Irsku.