USA a Čína boxují čtvrté kolo a šance na roztržené obočí začíná okolo šestnáctého, míní Kmoníček

„Číňané vědí, že ekonomicky tahají možná za kratší provaz, protože Amerika je stále ještě silnější. Zároveň ale vědí, že Američané mají jednu obrovskou nevýhodu, a tou je jejich demokratický systém. Oni si mohou dovolit prezidenta Trumpa vyčekat. Prezident Si tuší naprosto přesně, kdo bude příští rok (čínským) prezidentem,“ řekl Kmoníček s narážkou na blížící se prezidentské volby, které USA čekají příští rok.

Naopak Trump musí brát ohled na to, aby nezhatil šance na své znovuzvolení, což se podle Kmoníčka projevuje i v jeho zahraniční politice. Velvyslanec míní, že kdyby se Trump nechystal na volby, byl by agresivnější vůči Íránu a jinak by přistupoval také ke krizi v Hongkongu.

„V této chvíli si mnoho partnerů uvědomuje, že jak se budou blížit termíny horké prezidentské kampaně, Donald Trump nebude mít velké manévrovací schopnosti v zahraničí a bude dočasně oslaben, aby se o to silnější vrátil po svém volebním znovuvítězství,“ řekl diplomat.

Platí to podle něj i pro Peking. „Čína je v této chvíli v tak výhodné pozici, že ji vůbec nic nenutí, aby si ji zhoršila, což je v překladu přesně to, co od ní Američané chtějí,“ míní Kmoníček. „Jsme ve stavu dvou boxerů těžké váhy, kteří v téhle chvíli boxují takové čtvrté kolo, a vy víte, že technická šance na roztržené obočí začíná okolo šestnáctého“.