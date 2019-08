Chceme brexit s dohodou, ale bez irské pojistky, řekl Johnson před jednáním s Merkelovou

Takzvaná irská pojistka , na které se EU a Británie dohodly už v roce 2017, má zajistit volný režim na hranici mezi Severním Irskem a Irskou republikou po brexitu. Vznik takzvané tvrdé, klasické hranice by podle mnohých mohl do tohoto historicky neklidného regionu vnést nové napětí.

Irská pojistka, která byla hlavním důvodem opakovaného odmítnutí brexitové smlouvy britským parlamentem, by začala platit, pokud by během případného přechodného období po brexitu nebyla uzavřena obecná dohoda o budoucích vztazích, která by rovněž zajistila volný režim na irské hranici. Při uplatnění pojistky by Británie de facto zůstala v celní unii s EU a Severní Irsko, které má 1,8 milionu obyvatel, by navíc podléhalo některým pravidlům jednotného unijního trhu. Pojistka tak představuje podle kritiků riziko, že Británie zůstane připoutána k unijním strukturám a že bude narušena její územní celistvost.

Letos v březnu se Mayová dohodla s dosluhujícím předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem na „právně závazném“ dodatku, podle něhož budou Brusel i Londýn usilovně pracovat na „alternativních ujednáních“, jež mají zabránit tomu, aby pojistka musela na konci přechodného období v prosinci 2020 vstoupit v platnost. Podle Mayové by měl doplněk umožnit Londýnu přesunout spor s EU před nezávislý rozhodčí panel, pokud by evropský blok nutil Británii k setrvání v tomto režimu. Všechny další záležitosti by se ale řešily před unijními soudy. Pokud by však Británie spor s EU v arbitráži prohrála, znamenalo by to, že z pojistky nemůže vystoupit, připustil ministr pro brexit Stephen Barclay.