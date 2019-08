Hrdina, nebo kolaborant s nacisty? Litevci se přou o minulost bojovníka proti sovětské okupaci

Noreika byl ke konci války vězněn v nacistickém koncentračním táboře Stutthof, což jeho příznivci považují za dostatečný důkaz, že nacisty nikdy skutečně nepodporoval, zmiňuje web deníku The New York Times . Po válce byl zatčen sovětskými úřady a v roce 1947 popraven za organizaci protisovětské činnosti.

Pro jedny kolaborant, pro druhé hrdina

Státní výzkumné centrum The Genocide and Resistance Research Centre of Lithuania tvrdí, že o Noreikových válečných zločinech neexistují důkazy a aktivity vyjadřující opačný názor označuje za zosnované Ruskem. Noreikova vnučka, která minulost svého dědečka několik let zkoumala, je ale přesvědčená o opaku a považuje ho za „brutálního kolaboranta“.

Na Noreikově roli během německé okupace se neshodnou politici ani historici. Někteří varují před černobílým viděním historie. „Vina se připisuje člověku za činy, na které ve skutečnosti neměl vliv,“ míní Arvydas Anusauskas, historik a konzervativní poslanec.

Pamětní deska zatím zůstává v městském skladu, paradoxně vedle soch z komunistické éry. Na původním místě připomíná Noreiku fotografie a několik květin se svíčkami. Pro opozici zůstává hrdinou, který bojoval proti stalinskému teroru.

„Nevylučoval bych, že ve společnosti dozrávají další netradiční rozhodnutí. Právě se vyrábí nová pamětní deska Generála bouře,“ kritizoval rozhodnutí Vilniusu konzervativní poslanec Laurynas Kasciunas.

Už dříve město rozhodlo o změně názvu ulice pojmenované podle další kontroverzní postavy litevských dějin, Kazyse Škirpy, který jako první vztyčil v roce 1919 nad Vilniusem litevskou vlajku. I on však ve snaze vymanit se ze sovětské nadvlády spolupracoval s nacisty.