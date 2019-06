Rakety změnily způsob válčení i vojenských úvah. Dnes jsou vstupenkou do elitního klubu

Kritici investic do mezikontinentálních raket a jaderných zbraní to však berou jako příklad, že odstrašení ve skutečnosti nefunguje. Velmoci s těmito technologiemi se nejednou staly terčem útoku nestátních aktérů a jejich vojáci jsou cílem v takzvaných proxy válkách vedených na cizím území.

Co je krajní případ? Piccadilly?

Výstižně shrnuli výhrady vůči konceptu odstrašení tvůrci seriálu Jistě, pane premiére z doby studené války, když je dali do úst hlavnímu vědeckému poradci vlády. Ten předkládá premiérovi scénář salámové taktiky, v němž v Západním Berlíně vypukne vzpoura a požár: „Východoněmečtí hasiči překračují hranici, aby pomohli. Zmáčkl byste červené tlačítko?“

Premiér odpovídá, že samozřejmě ne. A stejnou odpověď má na příchod východoněmeckých policistů, ustavení loutkové komunistické vlády v Západním Berlíně i vpád sovětských vojáků na její podporu.

Poradce poté vykresluje situaci, kdy Sověti okupují Německo, Benelux i Francii a chystají se k invazi, a ptá se, zda to už je krajní případ pro stisknutí červeného tlačítka. „Ne. Nukleární válku bychom zahájili, abychom se bránili. Jak bychom se mohli bránit spácháním sebevraždy,“ odpovídá seriálový premiér a poradce kontruje: „Co je tedy krajní případ? Piccadilly?“

Premiér pak říká, že by tlačítko přece jen zmáčkl, kdyby neměl na výběr. „Nikdy by vás nedostali do situace, v níž nemáte na výběr,“ vysvětluje mu však poradce. Ilustruje tím, že jaderné odstrašení nemyslitelné bez mezikontinentálních raket sice funguje jako překážka před plnohodnotnými konflikty mezi velmocemi, avšak je také jednou z příčin rozvoje nepřímých nebo hybridních způsobů válčení. Takových, které nikoho nedostanou do situace, že nemá na výběr.