USA odstrašují Rusko a Čínu. V noci vyzkoušely balistickou raketu Minuteman III

Střela bez nálože byla vypálena ze základny Vandenberg krátce před půlnocí místního času. Náměstek ministra obrany Robert Work uvedl, že USA uskutečnily od ledna 2011 nejméně 15 podobných testů s cílem vzkázat strategickým konkurentům, jako jsou Rusko, Čína a KLDR, že Washington má účinný jaderný arzenál.

„Přesně z tohoto důvodu to děláme,“ potvrdil podle agentury Reuters náměstek Work. Američané podle něj, stejně jako Rusové i Číňané, běžně provádějí zkušební testy raket, aby dokázali jejich spolehlivost. „A to je signál, že jsme připraveni použít jaderné zbraně na obranu naší země, pokud to bude nutné, “ upřesnil.

Ukázat spolehlivost jaderné síly se pro Spojené státy stalo v poslední době zvlášť důležité, protože americký arzenál bude brzy zastaralý. Tato skutečnost tak spolu s některými dalšími problémy v jaderných silách USA vyvolala otázky o jejich účinnosti.