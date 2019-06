EU je zárukou nezávislé Ukrajiny, prohlásil Zelenskyj. V Bruselu slíbil reformy

„Evropská integrace je zárukou nezávislosti ukrajinského státu,“ pronesl po jednání Zelenskyj. Ukrajina podle něho musí pokračovat na cestě do EU, k čemuž jí pomůže pokračování v nastolených reformách. Ty by podle představ Bruselu měly vést k odstranění korupce či finanční stabilizaci ukrajinského hospodářství.

Tradiční návštěva Bruselu

Zelenskyj je v EU na své první zahraniční návštěvě. „Myslím, že už je to tradiční, že ukrajinský prezident nejdřív navštíví Brusel, bylo to tak dokonce u Viktora Janukovyče, který se nakonec ukázal jako ne úplně proevropský politik. Bylo to tak i u Petra Porošenka, který nejprve navštívil Štrasburk, druhý den pak Brusel. Řekla bych, že ukrajinský volič to od prezidenta očekává,“ podotkla ukrajinistka Lenka Víchová.

Podle ní je tento krok symbolicky důležitý i proto, že Zelenskyj byl pro řadu lidí během kampaně nečitelný v tom ohledu, „zda je jeho kurz proevropský“. „Dnes i včera ale zazněla slova Zelenského o tom, že Rusko je agresor, že žádá Evropskou unii o spojenectví – a že kurz Ukrajiny se nemění,“ konstatovala Víchová.