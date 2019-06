Vůbec není jisté, že Notre-Dame zůstane stát, prohlásil hlavní architekt

Většina Francouzů chce původní věžičku

Villeneuve je nicméně jednoznačným zastáncem vystavění věžičky v původní podobě. „Jsme vázáni Benátskou chartou, která stanovuje, aby historické památky byly renovovány do původního stavu,“ uvedl v rozhovoru architekt.

Už krátce po požáru se pro tuto variantu v průzkumu veřejného mínění vyslovili i Francouzi. Více než polovina dotázaných se přiklonila k názoru, že katedrála by měla po rekonstrukci mít stejnou podobu jako před požárem. Čtvrtina respondentů se domnívala, že by měli architekti při obnově chrámu dostat volnou ruku a neměli by být svazováni přísnými pravidly.