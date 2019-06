Alternativa pro Německo doufá, že bude mít prvního starostu. Zraky upírá na Zhořelec nedaleko českých hranic

Sasko je nejpevnější baštou AfD. Strana, která se profiluje kritikou relativně otevřené imigrační politiky spolkové vlády, ale v Zhořelci získala i na saské poměry nadprůměrný výsledek 31,6 procent. Město leží na hranici s Polskem, jen řeka Nisa ho dělí od polského města Zgorzelec a trápí ho vysoká kriminalita.

Současně s eurovolbami se konalo i první kolo voleb starosty města. V nich zvítězil Sebastian Wippel se 36,4 procenty hlasů. Za sebou nechal kandidáty křesťanských demokratů (CDU) s 30,3 a Zelených, s 27,9 procenty hlasů. V neděli 16. června se uskuteční druhé kolo voleb, kde se Wippel střetne s Octavianem Ursuem z CDU.

Část AfD prosazuje Dexit

Právě vysoká míra kriminality se stala tématem voleb. „Máme zhruba dvojnásobnou kriminalitu oproti zbytku země,“ upozorňuje Wippel. Odmítá však, že by město ležící přímo na hranici chtěl odříznout od Evropy. „Potřebujeme volný pohyb osob,“ ujišťuje.

Tento názor nesdílejí všichni členové AfD. Na jejich schůzích se mluvilo i o Dexitu, tedy odchodu Německa z Evropské unie. Podle Petra Bystroně, českého imigranta a poslance strany, je to spíš taktická hrozba. „Je to podobné jako s inkvizicí, nemusíte dojít až na to, že člověka mučíte. Stačí mu ukázat ty nástroje,“ vysvětluje svůj postoj.