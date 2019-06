Do Prahy přijela držitelka Nobelovy ceny Su Ťij. Svět zklamal její chladný přístup k vraždám Rohingů

Její matka, Do Kchin Ťij, byla první barmskou velvyslankyní. V roce 1960 s ní Su Ťij odcestovala do Indie. V Dillí Su Ťij studovala politologii, později na britské Oxfordské univerzitě filozofii, politologii a ekonomiku a pracovala pro OSN v New Yorku a Bhútánu. V Británii si v roce 1972 vzala britského akademika a tibetologa Michaela Arise, se kterým měla syny Alexandra a Kima.

Do Aun Schan Su Ťij se narodila 19. června 1945 v Rangúnu. Pozdější přízeň si získala do značné míry díky odkazu svého otce. Generál Aun Schan byl totiž významný bojovník za nezávislost Barmy (dnes Myanmaru). V roce 1947, když byly Su Ťij dva roky, byl zavražděn. Krátce nato země skutečně získala nezávislost na Velké Británii. Samostatná federativní republika Barmský svaz byla vyhlášena 4. ledna 1948.

Vstup do politiky

Do Rangúnu se vrátila v roce 1988. V té době ale v zemi probíhaly velké prodemokratické protesty proti vojenskému režimu.

V Rangúnu při nich zemřelo kolem tří tisíc lidí. Su Ťij se tehdy rozhodla pokračovat v odkazu svého otce a zapojila se do politiky. Založila Národní ligu pro demokracii (NLD) a stala se její generální tajemnicí. Velká očekávání pak rostla úměrně s jejím politickým vzestupem.

Patnáct let v domácím vězení

Aktivita Su Ťij se ale nelíbila vojenské juntě. Režim vyhlásil stanné právo a poslal do vězení tisíce lidí. Su Ťij byla od července 1989 držena vojenskou juntou v domácím vězení ve svém domě u jezera za ohrožování státu.

Propuštěna byla o šest let později, kdy mohla mluvit i s novináři. Pod „domácím dohledem“ byla znovu od září 2000 do května 2002 a od května 2003 do listopadu 2010, kdy se v zemi konaly volby. V zajetí tak prožila více než 15 z 22 let. Během té doby se objevovaly jen kusé zprávy a záznamy z jejího života.