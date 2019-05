Tolerovaní, ale raději neviditelní. Zoroastrijci opouštějí Írán, jejich víra inspirovala i Freddieho Mercuryho

Íránský nábožensko-filozofický směr, který zná poslední soud i koncepci nebe, formoval západní myšlení a kulturu. Zoroastrismem se inspirovali Voltaire, Nietzsche, ale také tvůrci Hvězdných válek či Hry o trůny. Ovlivnil i zpěváka skupiny Queen, který se narodil v Africe do rodiny striktních zoroastrijců.

Zoroastrismus byl v minulosti oficiálním náboženstvím perské říše. Zhruba před tisíci lety, po islámské invazi, začali zoroastrijci houfně opouštět oblast Persie. Vydali se hlavně do Indie, kde v chrámech jejich věčný oheň plápolá dosud. Potomci těchto perských uprchlíků, kteří stále udržují kastovní systém, se nazývají Pársové. „Právo šaría nepatří do naší kultury, věříme ve stálou obnovu našich hodnot. Rovnost byla vždy základem naší kultury. Ve starověku bylo mnoho žen kněžími, politiky, bojovnicemi,“ řekl serveru Middle Eeast Yeye jeden z duchovních.

Opětovný vzestup své víry a tradic zažili zoroastrijci za šáha v 70. letech. Monarcha dokonce usiloval o návrat Pársů do země. „Zoroastrismus je Íránci vnímán jako část jejich historie, a proto k němu má velké množství lidí kladný vztah. Zoroasterské symboly jsou populární a objevují se jako šperky, oblečení. Íránci dokonce i slaví staré zoroastrijské svátky,“ říká Hrabalová.

Podle některých zdrojů jsou desetitisíce Íránců registrovány jako muslimové, přestože ve skutečnosti praktikují zoroastrismus. „Velmi mě to táhlo k zoroastrismu jako k filozofii, národnímu dědictví, a to je případ mnoha Íránců, dívají se na zoroastrijskou kulturu a náboženství jako na něco, co skutečně patří k jejich starověkému perskému dědictví nebo ke starému Íránu,“ podotkl Šáhín Nežád z hnutí Iranian Renaissance Movement, jehož cituje v článku novinářka Zenobia Ravjiová.

„Neexistuje stát, kde by se zoroastrijci cítili doma. Být muslimem ve skutečnosti neznamená být Íráncem. Pro ně je to jako krize identity,“ upozornil akademik. Zoroastrijské tradice se ale nelíbí konzervativním silám v Íránu, které je označují za „škodlivé a korupční“.

Zdánlivá podpora reformisty Rouháního

Prezident Rouhání na druhou stranu loni vzkázal světovému zoroastrijskému kongresu, že je na něj „hrdý“. Zoroastrismus označil za „náboženství velmi podobné islámu a jiným monoteistickým náboženstvím, jejichž poselství musí být vyslyšeno“. Řada zoroastrijců to však označila spíše za výsměch a projev obav z posílení zoroastrijské identity v Íránu.