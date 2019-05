Britové zvolili své europoslance. Nikdo ale neví, na jak dlouho

Podle původních plánů měli touto dobou Britové ochutnávat první měsíce mimo Evropskou unii. Na pořadu dne mělo být čilé sjednávání obchodních smluv po celém světě a řešení finální podoby vztahů s Unií. Místo toho však Britové znovu vyrazili k volbám do Evropského parlamentu. I po třech letech od referenda o vystoupení jsou totiž stále plnohodnotným členem společenství.

Jiné mužstvo, stejný kapitán i výsledek

Mnohým to může připadat jako déjà vu. Na pódiu stojí lídr britských euroskeptiků Nigel Farage a oslavuje vítězství ve volbách do Evropského parlamentu. Toto prvenství má přitom paradoxní podobu – voliči ho zvolili tam, odkud chce co nejdříve vyvést celou Británii.

Poprvé k tomu došlo už v roce 2014. Britská Strana nezávislosti (UKIP) tehdy získala 26,6 procenta hlasů britských voličů a do europarlamentu vyslala celkem 24 zástupců. Tím nejhlasitějším byl právě stranický předák Farage. Šlo o překvapivé a těsné vítězství o dva procentní body před druhými labouristy.

Během let se ale Farage se svou mateřskou stranou rozešel. Podle jeho slov v ní otěže převzali pravicoví radikálové, se kterými on sám nechce být spojován. Teprve na začátku února letošního roku proto registroval novou Stranu pro brexit. Název jasně vypovídá o hlavním a v podstatě jediném cíli – dostat Spojené království z Unie co nejdříve, a to za každou cenu.