Češi hájí africké pralesy. Kácení stromů už pohřbilo nejednu civilizaci

Když se tento tlak kombinuje se slabým vzděláním (v kraji je gramotná pouhá třetina obyvatel), dlouhodobě neudržitelnými způsoby zemědělství, nezájmem místních úředníků a vlažným vymáháním zákonů, může to být smrtelné. Přesně to se děje a z někdejšího hlubokého mlžného pralesa Kedjom-Keku tak už zbyla pouhá padesátina. Při současném tempu docela zmizí za pět let.

Mikeš se proto snaží navázat na přístup, který je v oblasti tradiční. Pomocí úvěrových investic známých jako Njangi pomáhá vytvářet malá zemědělská a lesnická družstva, kde Kamerunci zastanou všechny pozice od manažerských až po dělnické. Financují také vznik včelařství a tamní pralesní med potom vozí investorům do Evropy.

Vzniká také hlídka místních, která má za úkol bránit lidem ve vypalování lesa, používání chemických látek v pramenných oblastech, farmaření a pastvě v původním lese nebo v pytlačení. Smyslem jejich práce je především vysvětlovat, jaká rizika to s sebou nese.

S tím má pomáhat i škola, kterou už se v horách podařilo pro dvacet studentů postavit. Nebo kontakt s turisty, které Kedjom-Keku do oblasti také začali přivážet.

Globální zelenání

S růstem vegetace by nakonec mohlo pomáhat i vysoké množství oxidu uhličitého v atmosféře. To sice vytváří skleníkový efekt a přispívá ke klimatické změně, má však i jeden pozitivní aspekt pro rostliny. Tento plyn je totiž potřeba k fotosyntéze, která se s jeho vyššími koncentracemi urychluje a může poskytovat energii pro rychlejší růst listů.

A to se děje. Tým 32 vědců na základě dat ze satelitů NASA publikoval v dubnu 2016 v časopise Nature Climate Change studii, v níž ukazuje zelenání Země. Na mysli má zvětšení rozměru celkové plochy listů, a to v globálním měřítku rovnou o dvě rozlohy Spojených států za posledních 35 let.