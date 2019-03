Průzkum: Před rozhodujícím kolem prezidentských voleb na Slovensku jasně vede Čaputová

Pětačtyřicetiletá Čaputová o uplynulém víkendu se ziskem 40,57 procenta hlasů přesvědčivě vyhrála první kolo prezidentských voleb. Poté se vzdala funkce místopředsedkyně neparlamentní strany Progresívne Slovensko.

Šefčovič dostal 18,66 procenta hlasů a skončil na druhém místě z celkového počtu 13 kandidátů. Eurokomisaře v prezidentských volbách podporuje nejsilnější vládní strana Smer – sociálna demokracia expremiéra Roberta Fica.

První průzkum před 2. kolem prezidentských voleb. Agentura Median pro RTVS. 60,5% Zuzana Čaputová, 39,5% Maroš Šefčovič. @CT24zive — Lukáš Mathé (@mathelukas) March 21, 2019

Jak upozornil Denník N, pokud by volby dopadly podle právě zveřejněného průzkumu, šlo by o historicky největší vítězství v prezidentských volbách od roku 1999. Dosud s největším rozdílem vyhrál Ivan Gašparovič – s 59,9 procenta – nad Vladimírem Mečiarem v roce 2004.

Podle průzkumu by Zuzanu Čaputovou volili hlavně mladí lidé s vysokoškolským vzděláním. Maroš Šefčovič má zase podporu u voličů starších pětašedesáti let a u těch, kteří mají maturitu. Nejvíc lidí, kteří připustili, že se druhého kola zúčastní, našli autoři průzkumu mezi nejmladšími (18 až 24 let – 72 procent) a nejstaršími věkovými kategoriemi (65 a více let – 74 procent) i ve městech nad sto tisíc obyvatel.