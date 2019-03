První kolo voleb na Slovensku vyhrála podle předběžných výsledků Čaputová. Utká se s Šefčovičem

Čaputová v reakci na to opáčila, že pod zlem má na mysli negativní společenské jevy, jako je korupce, zneužívání moci a nevyvozování odpovědnosti, nikoli nějakého člověka či skupinu obyvatel.

Prohlásil také, že následující dny ukážou, že jsou on a jeho soupeřka velmi odlišní. „Určitě nechci bojovat proti zlu, jak je prezentované protistranou. Nechci dělit lidi na dobré a zlé, slušné a neslušné. Chci být prezidentem všech lidí na Slovensku,“ řekl.

Šefčovič ve svém projevu rovněž připomněl, že má velké politické zkušenosti. Ty naopak Čaputové chybí. Opět se také přihlásil ke křesťanským a tradičním hodnotám, které v kampani opakovaně zdůrazňoval v protikladu k liberálním postojům Čaputové. Právnička kupříkladu podporuje možnost adopce dětí homosexuálními páry, ačkoli katolické Slovensko dosud nezavedlo ani registrovaná partnerství osob stejného pohlaví.

Podle volební komise by už v prvním kole byl zvolen prezidentem nejúspěšnější kandidát jen v případě, že by získal více než polovinu hlasů z celkového počtu registrovaných voličů. To se i s ohledem na volební účast neočekávalo.

Harabin plánuje vyhrát příště

Harabin, který v sobotních prezidentských volbách na Slovensku skončil na třetím místě a nepostoupil do druhého kola, zůstane soudcem nejvyššího soudu. Dlouho mu trvalo, než porážku v hlasování přiznal. I po sečtení většiny okrsků opakoval, že má v plánu volby vyhrát. Nakonec na tiskové konferenci řekl, že se jeho plány nyní týkají příštích voleb.

Za postupem právničky Čaputové a eurokomisaře Šefčoviče vidí Harabin kandidaturu krajně pravicového politika Mariana Kotleby. „Kotleba posunul Šefčoviče do druhého kola. Posunul v podstatě zánik rodiny, posunul islamizaci slovenské křesťanské rodiny, základny a cizí vojska na území Slovenska, v podstatě zánik státu,“ zaútočil Harabin na v pořadí čtvrtého prezidentského kandidáta. V druhém kole nepodpoří Harabin nikoho.

Podle analytiků Harabin do jisté míry oslovuje stejnou skupinu voličů jako Marian Kotleba. Někteří z analytiků před volbami uváděli, že kdyby Kotleba z prezidentského klání odstoupil, měl by Harabin druhé kolo téměř jisté. To se ale nestalo.