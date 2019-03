Úder na Jugoslávii zastavil genocidu v Kosovu. Zeman ho tehdy sám schválil, dnes lituje

Ministerstvo zahraničí v souvislosti s rozkazem generálního tajemníka NATO Javiera Solany zahájit letecký útok na srbské cíle zdůraznilo, že od samého počátku konfliktu upřednostňovalo diplomatické řešení. Zároveň konstatovalo, že to záleželo především na postoji jugoslávského vedení, které ale nebylo ani po opakovaných varováních ochotno takové řešení akceptovat. Proto označilo útok za nezbytný.

„Pokud by Aliance ani ve chvíli, kdy srbská strana nereagovala na závažná varování, útok neuskutečnila, ztratila by tvář a zpronevěřila by se tomu, co opakovaně deklarovala,“ uvedlo ministerstvo. Zároveň vyjádřilo naději, že se Miloševič vrátí k jednacímu stolu, i když k tomu může zřejmě dojít až po zahájení útoku. „Dosavadní neústupnost srbského vedení nedává velkou naději, že by projevilo kompromisnější postoj již nyní,“ podotkl resort.

Premiér Miloš Zeman řekl, že cílem by měl být návrat znesvářených stran k jednacímu stolu. „Cílem by měla být mírová dohoda, která by nezaložila nezávislé Kosovo, neboť nezávislé Kosovo je ekonomický a politický nesmysl; cílem by měla být dohoda zaručující rozšířenou autonomii kosovským Albáncům, autonomii, která by zabránila jejich exodu,“ prohlásil.

Dienstbier se bál blamáže

Zdrženlivě se k zásahu stavěl tehdejší předseda Poslanecké sněmovny a ODS Václav Klaus. Řekl, že násilné řešení nikdy nemůže být řešením dobrým a trvanlivým, a vyslovil se pro diplomatické řešení – přestože to už opakovaně ztroskotalo na neústupnosti Miloševiče.

„Na jedné straně je třeba brát velmi vážně porušování lidských práv v Kosovu a neochotu Jugoslávie zastavit vojenské operace v této části svého území. Na straně druhé je třeba za každým použitím síly vidět bolest a utrpení, navíc většinou nevinných lidí,“ uvedl Klaus poté, co Solana vydal rozkaz k útokům.

Proti zásahu se stavěl také zvláštní zpravodaj OSN pro lidská práva v bývalé Jugoslávii Jiří Dienstbier. „Od začátku jsem byl proti bombardování, protože se obávám, že to bude velká blamáž,“ řekl Dienstbier v přesvědčení, že tento krok nebude účinný. „Pokud Miloševič ustoupí, tak jenom proto, že bude chtít.“ Upozornil, že vůbec není jasné, co se stane po útocích, a připomněl, že Srbové jsou velmi bojovný národ.