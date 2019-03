Před osmdesáti lety vznikl Slovenský stát, satelit nacistického Německa

V souvislosti s vojenskou porážkou nacistického Německa Slovenský stát zanikl 3. května 1945 poté, co celé jeho území dobyla vojska Sovětského svazu a jejich spojenců. Slovenská vláda, která uprchla do rakouského exilu, kapitulovala 8. května 1945. Historik Kamenec dodal, že Německo pro případ vítězství ve válce ale s další existencí slovenského státu ani slovenského národa stejně nepočítalo.

K odkazu Slovenského státu se hlásí Kotlebova strana

Část Slováků dodnes považuje prezidenta Tisa za hrdinu. „Pokud by se někdo v Česku pokoušel oslavovat protektorát a tvrdit, že to bylo nejsvětlejší období v českých dějinách, tak ho asi zavřou do blázince. Na Slovensku ta legenda o státnosti jako nejvyšším vrcholu ve vývoji národa přetrvává u části obyvatelstva do dneška,“ řekl Kamenec.

K odkazu fašistického státu se hlásí i parlamentní Ľudová strana Naše Slovensko Mariana Kotleby. „Když se podíváme na jejich oficiální ideologii, podle svých vyjádření ji stavějí na třech pilířích – národním, sociálním a křesťanském. Stejné tři pilíře byly obsaženy v programu Hlinkovy slovenské ľudové strany,“ upozornil Daniel Milo, odborník na extremismus z institutu Globsec.

Prokuratura Kotlebovu stranu viní ze snahy změnit demokratické uspořádání v zemi. Proto na Nejvyšší soud podala návrh na její rozpuštění.