Pokud evropští lidovci vyloučí Fidesz, Orbán bude jednat o nové platformě s Poláky

Orbánově straně hrozí vyloučení z ELS mimo jiné kvůli billboardům útočícím na předsedu Evropské komise Jeana-Claudea Junckera.

„Debata by mohla skončit tím, že (Fidesz) najde své místo nikoli uvnitř, ale vně lidové strany,“ připustil Orbán. „Pokud budeme muset začít něco nového, … pak bude zjevně prvním místem, kde povedeme rozhovory, Polsko,“ dodal maďarský premiér. Do Varšavy pojede v neděli, kdy se tam spolu s dalšími představiteli zemí Visegrádské čtyřky zúčastní oslav k výročí vstupu těchto států do NATO.