Evropští lidovci budou hlasovat o vyloučení Orbánova Fideszu

Evropská lidová strana (ELS) zahájila proceduru, na jejímž konci by mohla být maďarská strana Fidesz premiéra Viktora Orbána vyloučena z jejích řad. Informovala o tom agentura AFP. Podle agentury DPA se o vyloučení Fideszu bude hlasovat poté, co o to požádalo devět členů lidové strany, a byla tak splněna podmínka potřebná pro vyvolání hlasování.