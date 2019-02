Ruczaj: Poláci přiznávají, že někteří za války kolaborovali. Vzpomínka na válku je u nás velmi živá

„V Polsku existuje pocit, že světová pozornost si toho dost nevšímá. Z těch zemí, které byly nějakým způsobem zaangažovány do budování německého impéria, se příliš mnoho pozornosti věnuje Polsku, zemi, ve které žádná kolaborantská vláda nevznikla. A která naopak od prvního do posledního okamžiku bojovala proti nacistickému Německu. Přesto vzniká dojem, že bychom měli řešit hlavně spoluúčast Polska a Poláků na holocaustu, což asi uznáte, že není úplně správně,“ říká Ruczaj.

Podle něj je to proto, že „polské vyprávění o válce nebylo padesát let slyšet a dějiny napsal někdo jiný.“ To vede k názorovým střetům: „Když nyní přicházíme s naším vyprávěním, tak to vyvolává konflikty. Ale to není v žádném případě namířeno proti Izraeli.“

Kolaboraci některých Poláků přiznáváme, tvrdí Ruczaj