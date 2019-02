Souboj prezidentů. V případě nutnosti schválí Guaidó zásah USA proti Madurovi

„Uděláme vše, co je nezbytné. (…) Je to evidentně polemická otázka, ale s využitím naší svrchovanosti, našich pravomocí uděláme, co je nezbytné,“ citovala agentura odpověď Guaidóa na otázku, zda použije zákonné pravomoci jako předseda zákonodárného sboru a úřadující prezident ke schválení případné vojenské intervence.

Juan Guaidó je předsedou parlamentu ovládaného opozicí proti Madurovi, jehož vláda je obviňována z pronásledování opozice a z porušování lidských práv. Za vinu je jí kladena i hluboká ekonomická a humanitární krize, kterou Venezuela trpí. Kvůli ní ze země uprchly asi tři miliony obyvatel.