Slovenský prezident vyznamenal Kuciaka, Vášáryovou nebo Žbirku. Mezi oceněnými jsou i Češi

Josef Abrhám Dagmar Burešová (in memoriam) Radoslav Danilák Jana Dubovcová Alexej Fulmek Daniela Hantuchová Peter Hunčík Pavel Cheben Mária Jasenková Jana Juráňová Darina Kárová Ján Kuciak (in memoriam) Zuzana Kumanová Ľubomír Longauer Dušan Mitana Svetozár Naďovič Mária Omastová Klára Orgovánová Roman Patkoló Veronika Racková (in memoriam) Ladislav Snopko Richard Stanke Marián Valko Magdaléna Vášáryová Veronika Velez Zuzulová Gyula Zalabai Katarína Zavacká Miroslav Žbirka Jana Želibská Zuzana Žirková

Bílý dvojkříž druhé třídy letos dostala právnička Dagmar Burešová, která zemřela loni v létě ve věku 88 let. Patří k nejvýznamnějším polistopadovým českým političkám. Stala se první ministryní spravedlnosti po listopadu 1989 a na začátku devadesátých let stála dva roky v čele tehdejšího republikového parlamentu – České národní rady.

„Elegantní, noblesní advokátka, kterou dokonce i estébáci nazývali Dáma. Dvacet let ji sledovali, vyslýchali a hrubě zasahovali do jejího života,“ popsala ve stručnosti její život v totalitě Kiskova kancelář.

Jeho filmovou kariéru nastartovala zejména 70. léta, kdy ho dvojice Svěrák, Smoljak začala hojně obsazovat do svých komedií. To už Abrhám zářil v Činoherním klubu, kde se seznámil i se svou nastávající manželkou, herečkou Libuší Šafránkovou, s níž má syna Josefa. K pilířům Činoherního klubu patřil téměř 30 let, po krátkém angažmá v Národním divadle jevištní prkna v polovině 90. let opustil.

„Chtěl jsem být letcem, rybářem, jazzovým pianistou, lyžařem, fotografem, evangelickým farářem… A možná jsem tím vším opravdu i trochu byl,“ prozradil kdysi své více či méně splněné sny Abrhám, jenž v roce 1993 dostal jednoho z prvních Českých lvů za výkon ve snímku Šakalí léta. O 11 let později mu byla udělena slovenská Cena Karla Čapka, při jejímž přebírání uvedl: „Jsem stejně doma na Slovensku, na rodné Moravě i v Praze.“

Novinář, jehož vražda probudila Slovensko

Nejdelší potlesk si vysloužilo ocenění Jána Kuciaka Řádem Ĺudovíta Štúra I. třídy. Investigativní reportér pracoval pro web Aktuality.sk. On a jeho snoubenka Martina Kušnírová byli zastřeleni ve svém domě ve vesnici Veľká Mača 21. února 2018. Na zločin se přišlo až o několik dnů později.

Média označila případ za první vraždu novináře v novodobých dějinách Slovenska. Text jeho posledního článku byl zveřejněn o pár dní později. Více než rok připravovaný materiál pojednával o působení kalábrijské odnože italské zločinecké organizace 'Ndrangheta na Slovensku a figuroval v něm podnikatel Antonino Vadala, podle autora s vazbami na vládnoucí stranu Smer.