Zemřela první polistopadová ministryně spravedlnosti Dagmar Burešová

„Mojí doménou bylo pracovní právo. Disidenty tenkrát houfně propouštěli z práce, a protože to podnikoví a kádroví pracovníci pořádně neuměli, byly první výpovědi neplatné. Já vyhrávala spory a postižení pak za mnou začali chodit v zástupech. Mnohdy se z nás stali po skončení věci dobří přátelé. Procesy ale nebyly vedeny spravedlivě. To jsme věděli od začátku,“ vzpomínala před dvěma lety Burešová

Samotnou ji před rokem 1989 sledovala Státní bezpečnost, v kanceláři ji odposlouchávala pomocí štěnic. Tehdy si v StB svým vystupováním vysloužila přezdívku „Dáma“.

„O víkendu odešla do právnického nebe první dáma české justice JUDr. Dagmar Burešová. Výjimečná advokátka, první porevoluční ministryně spravedlnosti, předsedkyně České národní rady… Čest její památce!“ uvedla na Twitteru Česká advokátní komora.

Vrátila osobní dopisy Milady Horákové pozůstalým

K právnickému povolání tíhla Burešová od mládí. Narodila se 19. října 1929 do pražské právnické rodiny, právníkem byl její otec i pozdější tchán. V roce 1952 vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a začala působit jako advokátka. Právnička, jež advokacii pokládala za svou životní lásku, se věnovala převážně občanskému a pracovnímu právu.

Do polistopadové politiky vkročila Burešová hned v prosinci 1989, kdy ji Občanské fórum (OF) vyslalo do čela spravedlnosti v české vládě. Jako ministryně se do června 1990 podílela na přeměně české justice, jež začínala reorganizací soudnictví, reformou vězeňství či přípravou nových zákonů.

Jako ministryně spravedlnosti iniciovala Burešová vydání osobních dopisů Milady Horákové do rukou pozůstalých. Podporovala také zákon o mimosoudních rehabilitacích a velký lustrační zákon, i když ne v jeho konečné verzi. Neúspěšně se také snažila o zveřejnění jmen příslušníků Státní bezpečnosti a těch členů KSČ, kteří StB přímo řídili.

„V atmosféře tehdejší euforie a nadšení bylo všechno mnohem snazší než dnes,“ řekla před několika lety. „I dnes řada politiků dělá svou práci dobře, ale pokračující prorůstání ekonomiky do politiky ohrožuje naši demokracii,“ dodala.