Vůdce KLDR Kim Čong-un přijel s manželkou na návštěvu Číny

Severokorejský vůdce Kim Čong-un přijel na pozvání čínského prezidenta Si Ťin-pchinga do Číny. V zemi zůstane do 10. ledna. O Kimově cestě speciálním vlakem do Pekingu již v pondělí informovala jihokorejská média. Severokorejský vůdce si tak pravděpodobně připravuje „půdu“ pro další setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.