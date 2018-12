V Katalánsku zasedá španělská vláda. Lidé blokují silnice, radikálové ničili zátarasy

Asi pět stovek lidí vyšlo v centru Barcelony do průvodu ulicí Via Laietana, kterou se za pokřiku „Ulice jsou naše“ snažili dostat co nejblíže místu zasedání španělské vlády. V tom jim ale zabránily policejní zátarasy.

Separatističtí radikálové se pokoušeli dostat na místo jinou ulicí. Policie proti nim zasáhla poté, co začali převracet popelnice a zátarasy.

Od brzkého rána probíhají blokády silnic, organizované radikálními separatisty z takzvaných Výborů pro obranu republiky (CDR). Asi na dvacítce míst na silnicích v Katalánsku, včetně klíčové přímořské dálnice AP-7, se konaly manifestace. Na některých místech účastníci uposlechli výzvy místní policie a blokádu ukončili. Stalo se tak například na dálnici A2 u Girony.