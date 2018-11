Synové Chášakdžího požádali o vydání otcova těla. Chtějí jej pohřbít v Medíně

Jeho synové Abdalláh a Saláh v rozhovoru s americkou zpravodajskou stanicí CNN uvedli, že jediné, co si nyní přejí, je pohřbít otce v Medíně. „Doufám, že to, co se stalo, pro něj nebylo bolestivé, že to bylo rychlé, že měl klidnou smrt,“ řekl Abdalláh.

Saláh řekl, že si přeje, aby mohl být otec pohřben poblíž příbuzných. „Mluvil jsme o tom se saúdskoarabskými úřady a doufám, že se to (vydání těla) brzy stane,“ sdělil v rozhovoru.

Bratři se shodli, že bez těla se rodina nemůže se zesnulým rozloučit a vyrovnat se se smutkem. „Není to normální situace, není to vůbec normální smrt. Jediné, co nyní chceme, je pohřbít ho na (hřbitově) Al-Bakí v Medíně,“ řekl Saláh.