Ruská Arktida taje, mezi ledovci se otevírá severní trasa pro tankery a obchodní lodě

Cesta je o 11 dní kratší. Rusko vyzývá k jejímu využití

Rusko vyzvalo k maximálnímu využívání nové trasy zahraniční zájemce, pro něj samotné je to další způsob přepravy nerostných surovin a ryb z Dálného východu. „V roce 2024 by se mělo Severní mořskou cestou přepravit asi 80 milionů tun. Pro srovnání – dnes je to 10 milionů tun,“ vysvětluje Oleg Roy z Ministerstva pro rozvoj Dálného východu.