Válečný novinář je člověk. Dát někomu napít, neovlivňuje podle Jakuba Szántó vyváženost reportáže

Je nějaká tamní vlastnost, která vám tady chybí? Přímost. I přesto, že na Blízkém východě se všeobecně víc lže než v Evropě. Nemluvím konkrétně o Izraelcích, Arabech, Peršanech nebo o Kurdech. Drobná malá lež není úplně brána jako extra hřích. Lež jako hřích je specificky zmiňovaná hlavně v křesťanské Bibli, ale jinde to tak úplně není. Na stranu druhou, specificky Izraelci řeknou jasně „to se mi nelíbí“ nebo „to je skvělé“ nebo „nepřijdu“. Není to klasické české „ještě zavolej“. Nebo „ještě uvidím“. České odkládání rozhodnutí tam není. Lidé se rozhodují hned za chodu a hrozně rychle. Jejich jednání je přímé a to mi vyhovuje.

Období teroru v Izraeli se dá kalendářně určit

A čím si myslíte, že je to způsobené? Může mít na rychlost rozhodování vliv i neustálá latentní přítomnost konfliktu? Nemyslím si, že to je nutně dáno konfliktem, spíš je to regionem samotným. Lidé tam nežijí terorismem a válkou. Vlastně ani v Sýrii nebo Libyi se nežije jenom válkou. Neustálé konflikty tam sice jsou, ale není to tak, jak si lidé představují. Izrael je normální středomořská země se vším všudy. Velmi se podobá Kypru a Řecku, kde lidé také nějakým způsobem fungují. Také jsou rozhodnější, přímější a přitom v Řecku žádné války nejsou. Izraelsko-palestinský konflikt není každodenní věc. Samozřejmě existuje a místní lidé se s ním naučili žít. Informace o něm se dozvídají ze zpráv, podobně jako u nás jsou uzavírky nebo rozkopaná D1. Jednoduše, když se někde něco děje, tak ta místa jsou uzavřená, lidé se o problému dozvídají ze zpráv a vzájemně si telefonují. Ale místní s konfliktem zacházejí jako s jednou z mnoha komplikací. Lidé nežijí touto věcí, není každodenní záležitostí, pokud nejsou války. Když je válka, je to něco úplně jiného, ale válka zase není tak často.

Neprojevuje se v každodenním styku nějaká vzájemná vnitřní averze? Ne, vůbec. Konflikt opravdu není téma. Je to jen jedna z věcí. Například na Kypru jsou v létě běžné požáry. V Izraeli se ví, že v období podzimních židovských svátků (období září a října) budou policejní uzavírky v Jeruzalémě, což znamená větší policejní přítomnost a více naštvaných Palestinců. Výsledkem je větší míra potencionálního konfliktu a z toho může vyplynout nějaká drobná vlna teroru. Na jaře to není, v létě to nebývá a není to ani v zimě. Teror se stal součástí koloběhu života a kalendářně se dá poměrně snadno určit jeho období. Prostě se ví, že druhá polovina roku je horší, první polovina roku je v pohodě. Ale není to tak, že by se lidé neustále zabývali tím, jak území rozdělí a kde bude hranice. Je to politické téma, ale v běžném životě není přítomné.

Evropanům se na Blízkém východě říká Sněhurky

A když se budeme věnovat vaší práci. Jezdil jste do válečných oblastí, natočil jste dokument o takzvaném Islámském státu. Jakým způsobem se vám na frontě pracovalo? Evropanům na Blízkém východě říkám Sněhurky. Byli jsme prostě jen dvě Sněhurky s kamerou, které tam přijely. To je celé. Jsme západní novináři. Důležité je, že nejsme Američané, kteří to samozřejmě mají komplikovanější. Člověk je vnímán jako cizinec a zároveň o něm místní vědí, co znamená novinář. Novinář je pro ně někdo, kdo tam přijede a strká nos, kam by neměl, a měl by být neutrální. Tento přístup se netýká Islámského státu, pro který jsou novináři stejný terč jako kdokoliv jiný. Což samozřejmě hraje roli při jakémkoliv plánování cest a s nimi spojených bezpečnostních opatření. Jak vás braly tamní armády? Armády v arabském světě jsou velmi výrazné sociální instituce. Generál je v podstatě na úrovni prezidenta. Když se člověk dostane třeba ke generálovi, je naprosto vyloučené sedět s nohou přes nohu, nebo zabořit se pohodlně do opěradla. (Ukazuje.) Správně se sedí vzpřímeně s koleny u sebe a rukama na nich. To se od „Sněhurky“ očekává.

Jaké vlastně je natáčet na frontě? Natáčet se tam dá, to se člověk naučí. Je to poměrně náročné. Jste neustále v autě. Pořád přejíždíte mezi frontami, neustále zastavujete kvůli kontrolám na check-pointech a pořád dokola musíte přesvědčovat různé uniformy o tom, kdo jste, co jste a aby vás tam pustily. Bezvadnou ukázkou toho je, když jsme jednou hledali starověké město Nimrúd, které bylo někdejším sídelním městem starověké Sýrie a Babylonie. Stalo se jedním z prvních míst, které Islámský stát vyhodil do vzduchu. Hledali jsme ho dva dny. Celou cestu jsem si dělal čárky a celkem jsme projeli 57 check-pointů a to město jsme nenašli. Trosky města se nám podařilo najít až o tři měsíce později, když jsme se tam vrátili.

„Válečná žurnalistika není jako ve filmech, ve kterých se pořád někde běhá a skáče mezi kulkami. Něco se natočí, sestříhá a reportér dostane Pulitzera. Rozhodně to tak není, 95 procent válečné novinařiny je nepříjemné, unavující, špinavé, zaprášené pohybování se někde bez pohodlí, jídla a vody. Člověk se baví s lidmi, se kterými by se bavit normálně nechtěl.“ Jakub Szántó

Vy jste zmínil, že když jste natáčel o Islámském státu, bylo daleko složitější zajistit bezpečnost, protože pro IS jsou novináři terčem. Co všechno jste musel zařídit, abyste tam mohl natáčet? Nerad chodím do detailu, protože z bezpečnostních důvodů to není úplně dobrý nápad, hlavně pro lidi, kteří mi pomáhali. Zásadní je být v kontaktu se spřátelenými ozbrojenými složkami. V tomto případě to byli nebo jsou kurdští pešmergové na jedné straně a irácká armáda a irácká federální policie na straně druhé, případně ještě šíitské milice Hashd al-Sha'abi. Všechna opatření se musí poměrně složitě a dost otravným způsobem zajišťovat, nejlépe co nejdříve ještě před cestou. Je potřeba mít jistou míru protekce a kontakty. Prostě je nezbytné znát člověka, který ví, kam zavolat, případně je možné toho dotyčného někomu dát „na ucho“ a podobně. Novinář se neobejde bez místního pomocníka nebo průvodce, kterému se říká fixer. Velmi často jím bývá místní žurnalista, ale může to být třeba i taxikář. Jinými slovy někdo, kdo má konexe a kdo to umí. Má nějaké postavení a umí tlumočit, protože moje arabština rozhodně není na úrovni, že bych mohl dělat rozhovory. Možná je tak na nějaké bazální úrovni.

Pokud novinář přestane být člověkem, je k ničemu

Všeobecný pohled na novináře je, že mají být nezúčastněnými pozorovateli. Jak moc těžké pro vás bylo zůstat neangažovaný? Dal jste někdy někomu vodu? Pomohl jste někoho odněkud vytáhnout? To je anglosaský způsob vnímání novinařiny. Myslím si, že je trochu scestný a lidsky špatný. Když někomu dám vodu, na někoho se usměju, někomu pomůžu nebo dám malému dítěti pár drobných, nijak přece nesnižuju svoji novinářskou nestrannost. To je podle mě naprostý nesmysl a já na tyto hry odmítám přistoupit. Několikrát jsme se o tom bavili třeba na školení v CNN. Říkal jsem jim tam, že s jejich výkladem absolutního odclonění se od reality kolem mě naprosto nemůžu souhlasit. Novinářská nezaujatost tkví až ve výstupu. Co natočím, jakým způsobem k tomu dojdu, je něco jiného. Jde hlavně o výsledek, ten musí být fér a nestranný. Nedokážu být nestranný a neangažovaný u dětí. To po mně nikdo nemůže chtít. Nedokážu být chladný analytik, pokud jde o utrpení dětí. To se nedá ničím obhájit. Nemyslím si, že se bez lidskosti dá novinařina dělat dobře. Možná že ano, možná existují superchladní reportéři, kteří fungují jako roboti. To já neumím. Já se naštvu, já jsem smutný, jsem plný euforie u pozitivních věcí. Prostě potřebuju cítit a svým způsobem prožívat, co se děje kolem. Podle mě, pokud novinář přestane být člověkem, tak je k ničemu.

