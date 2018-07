Na Trumpa nic nemáme, tvrdí Putin. Nemůžeme sledovat každého, uvedl po summitu

„Vměšování se do domácích záležitostí Spojených států – opravdu věříte, že někdo působící z ruského území by mohl ovlivnit Spojené státy a ovlivnit hlas milionů Američanů? To je naprosto směšné,“ řekl Putin. Obdobně se ruský prezident vyjádřil i na tiskové konferenci za přítomnosti Trumpa.

Putin rovněž odmítl existenci kompromitujícího materiálu vůči Trumpovi. Podle některých spekulací má ruská tajná služba důkazy o Trumpových sexuálních dobrodružstvích v jednom moskevském hotelu a o tajných schůzkách jeho spolupracovníků s ruskými činiteli.

Tvrzení bylo od počátku považováno za nepodložené a neprověřené a většina médií v USA to odmítla publikovat.