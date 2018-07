MINUTU PO MINUTĚ: Setkání Trumpa s Putinem skončilo, pokračuje jednání delegací

Podle televize CNN trval Trump na důvěrné osobní schůzce s Putinem z řady důvodů. Chtěl si prý sám učinit obrázek o osobě ruského vůdce, stejně jako to učinil při červnovém setkání se severokorejským diktátorem Kim Čong-unem. Obával se prý rovněž, že přítomnost třetích osob by mohla vést k únikům informací.

Podrobnosti by měly být zveřejněny na společné tiskové konference obou státníků. Podle ruských zdrojů by se mohla uskutečnit za hodinu až dvě - tedy mezi 16:30 až 17:30 SELČ.

23.–26. května 2002: Summit v Moskvě, na kterém Bush a Putin podepsali tzv. moskevskou smlouvu (SORT), podle které by obě země měly výrazně snížit svůj jaderný arzenál ve lhůtě deseti let. Platnost smlouvy vypršela v roce 2011.

Nejtěsnější vztahy co do počtu vzájemných setkání navázali Boris Jelcin a Bill Clinton (1993–2001), kteří se poprvé setkali v roce 1993 ve Vancouveru, aby jednali o americké pomoci reformám v Rusku. Absolvovali spolu sedm oficiálních summitů a každý rok se též sešli na okraj summitu G7. Mezi jejich setkání patří mimo jiné následující:

Putin přiletěl se zpožděním

Začátek summitu se zpozdil, protože Putin přiletěl do Helsinek s půlhodinovým zpožděním. Putin zamířil z letiště přímo do prezidentského paláce. Poprvé přitom použil speciální ruskou prezidentskou limuzínu Aurus, která je údajně větší než reprezentační vůz prezidenta USA přezdívaný The Beast (Bestie).

Podle původního protokolárního plánu měl podle agentury TASS Trump Putina v prezidentském paláci očekávat. Šéf Bílého domu ale podle televize CNN své plány změnil poté, co se Putin cestou do Helsinek zdržel. Trump s odjezdem ze svého hotelu podle americké televize vyčkal až do chvíle Putinova příjezdu do prezidentského paláce. Summit tak začal asi o hodinu později, než se plánovalo.

Putin si podle ruských médií na dochvilnosti nezakládá, i na několik schůzek se zahraničními vůdci se v minulosti dostavil se zpožděním. Čekat nechal i britskou královnu Alžbětu II. nebo papeže Františka. Rekordu zřejmě v tomto ohledu dosáhl v roce 2012, kdy na něj bývalý ukrajinský prezident Viktor Janukovyč čekal čtyři hodiny.