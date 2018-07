Ostře sledovaný summit v Helsinkách: Trump chce s Putinem probírat vměšování do voleb i Krym

Kontroverze před schůzkou vyvolávají i Trumpova slova, jimiž ocenil Putinovy státnické schopnosti. V minulosti také prohlásil, že ruskému prezidentovi věří, když říká, že se Moskva nevměšovala do amerických prezidentských voleb v roce 2016. Za to sklidil Trump v USA kritiku.

Flakeův kolega ze Senátu USA Bob Corker poukázal na to, že Trumpův postup vůči Rusku vyvolává u amerických přátel v regionu otázky o aktuální důvěryhodnosti amerického partnerství. „Bojím se, že udělá ústupky týkající se Ukrajiny a Krymu. A další obavy se týkají ústupků v bezpečnosti zajišťované Severoatlantickou aliancí v Pobaltí,“ dodává demokratický senátor za Maryland Ben Cardin.

Právě téma voleb, jejichž pozadí kvůli ruské roli objasňuje zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller, chce s Putinem probírat. „Nechceme, aby se někdo pletl do voleb,“ říká nyní Trump.

Trumpův někdejší štáb je pod Muellerovým drobnohledem, vyšetřovatel totiž prověřuje, zda někteří jeho členové nebyli v kontaktu s Ruskem. Trump takovéto vazby odmítá a vyšetřování označuje za hon na čarodějnice.

Donald Trump hodlá s Vladimirem Putinem mluvit i o omezení jaderných zbraní. Podle amerických komentátorů je ale velmi nepravděpodobné, že by prezidenti už na jednání ve Finsku dohodli konkrétní postup.

Moskva by ráda slyšela pozvánku k návratu mezi G8

Rusko podle zpravodaje ČT Miroslava Karase čeká na navázání dobrého osobního kontaktu mezi oběma prezidenty a na to, že Trump bude Putina, který Rusko dovedl mezi mocnosti, plácat po zádech.

Úspěchem by prý bylo, kdyby Trump Putinovi oznámil, že se Rusko může vrátit do G8, tedy skupiny nejvlivnějších zemí světa. Z ní bylo vyloučeno kvůli anexi Krymu a zapojení do ukrajinského konfliktu.

Moskva od summitu čeká hlavně to, že se obě hlavy státu setkají, budou spolu hovořit a domlouvat se. Kreml dokonce oznámil, že na nějaké společné prohlášení není ještě čas.