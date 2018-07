Helsinky čekají na přílet Trumpa: Přísná bezpečnostní opatření a demonstranti v ulicích

„Cílem tohoto opatření je ujistit se, že cizinci cestující do a z Finska splňují podmínky pro vstup a pobyt v této zemi dané zákonem, a identifikovat osoby, které by mohly představovat riziko,“ uvedla v pátek finská vláda.

Setkání v Helsinkách je prvním oficiálním summitem Putina a Trumpa. Oba prezidenti se již v minulosti potkali, a to loni v červenci na okraj summitu skupiny G20 v Hamburku a loni v listopadu během jednání zemí Rady pro ekonomickou spolupráci Asie a Tichomoří (APEC) ve Vietnamu.

Americký prezident Donald Trump nemá od pondělního summitu se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem v Helsinkách přehnaná očekávání, právě naopak. Americký prezident nicméně nečeká, že by jeho historické setkání s šéfem Kremlu skončilo špatně.

Podle amerikanisty z University of New York in Prague Jakuba Lepše si Trump od setkání slibuje, že bude hodně vidět. „Ať dopadne schůzka jakkoliv, bude ji Trump prezentovat jako úspěch,“ očekává Lepš s tím, že šéf Bílého domu bude zdůrazňovat, že je důležité, že k summitu vůbec došlo.

„Setkat se je dobré. Já v setkávání věřím. Věřím, že schůzka s předsedou Kimem byla dobrá. Myslím, že velmi dobrou věcí bylo i setkání s čínským prezidentem,“ řekl Trump o nadcházejícím summitu s odkazem na schůzku se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem a čínským prezidentem Si Ťin-pchingem.