Kontroly na hranicích a zavařování kanálů. Finsko se chystá na summit Trumpa s Putinem

Demonstrace se podle finské policie mají konat v sobotu, v neděli i v pondělí. Největší z nich, která se uskuteční v neděli odpoledne, by mohla přilákat tisíce odpůrců jednoho, druhého či obou prezidentů.

Podle organizátorů půjde o mírovou akci, které se budou moci zúčastnit i rodiny s dětmi a která bude nestranická. Cílem má být snaha zdůraznit důležitost lidských práv či ochrany životního prostředí.

Konat by se v neděli měla ale i akce s názvem Helsinky milují Trumpa. Na Facebooku účast na ní přislíbilo zhruba 1500 uživatelů. Podle organizátorů však nepůjde o demonstraci, ale spíše o shromáždění lidí s podobným názorem.

Trump a Putin budou v pondělí jednat ve finském prezidentském paláci v centru Helsinek. Summit by měl začít jednáním obou lídrů za přítomnosti tlumočníků. Později by prezidenty měli doplnit členové jejich delegací. Odděleně budou jednat také ministři zahraničí Sergej Lavrov a Mike Pompeo. Trump a Putin by měli podle mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova po setkání vystoupit na společné tiskové konferenci.