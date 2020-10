ANO asi na Zlínsku oznámí koalici. Lidovci a STAN v ní nebudou, Gazdík kritizuje Piráty

ANO, které krajské volby ve Zlínském kraji těsně vyhrálo před lidovci, nabídlo v koalici účast Pirátům, ODS a ČSSD, přičemž ANO by mělo v radě tři křesla včetně hejtmana, Piráti také tři, ODS dvě a ČSSD jedno.

Volební jednička Pirátů Hana Ančincová řekla, že Piráti vytvořili pro vyjednávání dvojblok s ODS. Společně podle ní odmítají spolupráci s dosavadním lidoveckým hejtmanem Jiřím Čunkem.

Lidovci přitom ve středu vyzvali Piráty, STAN a ODS k vytvoření funkční koalice, která by měla 26 křesel v zastupitelstvu. Čunek ale trvá na svém setrvání v zastupitelstvu. „Pro nás je osoba pana Čunka problémem, abychom s nimi koalici uzavírali. Tím pádem nám to otevřelo ruce jinam,“ řekla Ančincová.

„Piráti uvedli, abych se vzdal pozice zastupitele. Je to stejný požadavek, jako kdyby mě požádali, abych se vzdal mandátu senátora. Je to mandát, který se získává ve volbách a je nezcizitelný. Připadá mi, že je to za hranou ústavního pořádku. Jeden zastupitel zcela jistě nerozvrátí celé zastupitelstvo,“ řekl Jiří Čunek. Volební lídr lidovců získal 9083 preferenčních hlasů.