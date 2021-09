ANS k tématu Covid-19

Nejedná se o očkování v klasickém slova smyslu, a proto nemůže být povinné. Tzv. „vakcína“ proti covidu má jen podmíněné povolení ve smyslu nařízení EU č. 507/2006. Experiment má být ukončen v roce 2030. Pokud je schválení vakcíny podmínečné, není možné k účasti nikoho právně zavázat, protože účast na klinické studii je vždy dobrovolná a účastníci studie mají kdykoliv možnost ji přerušit. Jakýkoliv nátlak – ať už ve zdravotnictví nebo v jakékoliv jiné profesi je nezákonný a porušuje základní práva a svobodu.

Evropskému soudnímu dvoru byly zaslány žaloby proti očkování nezletilých osob a soud se tím v současné době zabývá. U Evropského soudního dvora jsou napadeny všechny licence na očkování. U stávajících licencí se totiž jedná jen o tzv. nouzové schválení. A tyto žaloby budou úspěšné.

Žádáme o zrušení všech systémových nátlaků na očkování. Nejedná se o očkování, a proto by se o něm nemělo vůbec diskutovat.

WHO prohlásila koronavirus COVID-19 za „pandemii“, ačkoliv to může být stav, kdy míra úmrtí na infekci dosáhne více než 12 %. Samotnou pandemii WHO nikdy oficiálně nevyhlásila! Rozhodlo o ní Světové ekonomické fórum, nikoliv WHO!