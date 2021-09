ANS k tématu Zemědělství a životní prostředí

Mít dostatek dostupných zdravých a nutričně hodnotných potravin, je základním právem občana a povinností státu je to zajistit. Zajištění potravinové bezpečnosti, soběstačnosti a dostupnosti je třeba považovat za sektor, který by měl být zcela vyčleněn z tržní ekonomiky a řídit se výhradně potřebou obyvatel. Z tohoto důvodu je možná a žádoucí jeho regulace státními nařízeními, optimalizacemi a podporami (dotacemi).

Za samozřejmou považujeme ochranu trhu před neřízeným dovozem surovin a potravin ze zahraničí.

Soběstačností při produkci potravin se rozumí stav, kdy potraviny, respektive základní suroviny, ze kterých jsou potraviny vyráběné, jsou produkovány na našem území, jsou zde zpracovány, skladovány a distribuovány ke konečnému spotřebiteli – občanům ČR.

Soběstačností ve výrobě potravin se rozumí především produkce základních surovin, které k výrobě potravin slouží a je možné je vyprodukovat a finalizovat do konečného výrobku na území České republiky.

Bezpečností při produkci potravin se rozumí zdravotní nezávadnost potravin a také to, že veškerá nezbytná produkce surovin a vyrobených potravin bude skladována na území ČR!