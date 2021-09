OtČe k tématu Státní finance

Jsme pro štíhlý a efektivní stát. Nesouhlasíme se současným populismem, kdy se voliči uplácejí. Tuto zátěž ponesou nejen naše děti, ale děti našich dětí. Je třeba přetnout penězovody, které vedou do kapes současným vládnoucím stranám, ale i současné parlamentní opozici. Pandemie a opatření kolem ní, nám jasně ukázala, jak současná parlamentní opozice jde na ruku vládě a jejím pohůnkům. Bez finančního nebo mocenského prospěchu by se tak pochopitelně nedělo. Našim cílem je dovést k odpovědnosti ty, kteří se na tomto státním tunelu podílejí, a aby za to zaplatili nejen uvězněním, ale také svými majetky. Dále je třeba neprodleně zavést důchodovou reformu, která se tady opakovaně odkládá. Bez této reformy už brzy nebude na důchody a stát tak bude nucen prodlužovat odchod do důchodu nebo bude snižovat vyplácenou výši důchodů se zavedením dluhové brzdy. Do tohoto stavu nechceme dojít, a tak vyčleníme odbornou skupinu, která vyhotoví nejvhodnější řešení. Musí jít minimálně o odborníky z oborů finančnictví, pojišťovnictví a sociální oblasti, ale i další, kteří složitosti této problematiky rozumějí.