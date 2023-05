Lídra turecké opozice Kilicdaroglua podpoří ve volbách další nacionalistická strana

Özdag na tiskové konferenci po boku Kilicdaroglua prohlásil, že společně prosazují, aby se do roka od voleb vrátili do své vlasti Syřané, kteří do Turecka utekli před občanskou válkou a kterých je v Turecku na 3,7 milionu.

„Kilicdaroglu se před prvním kolem voleb snažil být inkluzivní, snažil se oslovit voliče z celého širokého spektra. Teď jednoznačně cílí na hlasy krajní pravice, na hlasy nacionalistické,“ připomněl zpravodaj ČT v Turecku Václav Černohorský. „Ulice tureckých měst jsou plné plakátů s Kilicdarogluem, které mají jednoduché dvouslovné heslo: Syřané půjdou.“

Téma vyhoštění nebo deportací Syřanů zvedá Kilicdaroglu podle Černohorského v téměř každém veřejném projevu. „Jednoznačně tak cílí na voliče toho třetího vzadu, neúspěšného kandidáta z prvního kola Sinana Ogana, který toto také velmi často opakoval,“ dodal zpravodaj ČT.

Opozičního lídra Kilicdaroglua pro druhé kolo podporuje i další strana už rozpadlé aliance ATA, Strana spravedlnosti. Její lídr Vecdet Öz řekl, že Ogan se postavil za Erdogana proto, že mu bylo slíbeno místo ve vládě. „Řekl jsme mu (Oganovi), že jsme opoziční strana. Budeme si vybírat podle toho, kdo nám dá křeslo?“ vysvětlil Öz, proč podpoří lídra opozice proti Erdoganovi.