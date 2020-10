Po volebních výsledcích je na řadě jednání o koalicích. Zastupitelstva každopádně omládnou

„Já bych byl nejraději, kdyby to byla koalice Starostů, Pirátů a ODS. Ale nemohu vyloučit ani variantu, že v té koalici nakonec bude hnutí ANO, protože chceme koalici silnou. Chceme, aby v ní bylo více než třicet krajských zastupitelů. A bude tam nutná dohoda dvou menších úspěšných stran (Pirátů a ODS). Po včerejších jednáních budu opatrnější. Ty dvě strany se začaly proti sobě mediálně vymezovat už včera večer,“ uvedl k možnostem nové koalice dosavadní hejtman Martin Půta (SLK), který bude usilovat o třetí hejtmanský post v řadě.

V Jihomoravském kraji zůstane hnutí ANO navzdory prvnímu místu pravděpodobně v opozici, hejtmanem by se měl stát Jan Grolich z KDU-ČSL. V kraji druzí lidovci se dohodli na koalici s Piráty, ODS s podporou Svobodných a Starostů pro jižní Moravu.

Vítěz krajských voleb bude mít největší šance na sestavení koalic jen v Plzeňském, Zlínském, Ústeckém kraji a v Kraji Vysočina. Naopak s hnutím ANO se nepočítá v Jihomoravském, Středočeském, Karlovarském, Pardubickém, Královéhradeckém a Olomouckém kraji. Složité to bude mít i v Jihočeském kraji, kde jen těsně zvítězilo před ODS.

V mnoha krajích se bude nabízet koalice s vítězným hnutím ANO, jako se to už stalo v Moravskoslezském kraji, kde se sestaví čtyřkoalice ANO, ODS (ve spolupráci s TOP 09), KDU-ČSL a ČSSD. Ne všude to ale musí být automatické.

Nejvyšší podíl z hlediska věku a pohlaví, téměř dvě pětiny, budou tvořit muži ve věku 30 až 49 let. Po minulých volbách byli nejpočetnější skupinou muži nad 50 let. Nejvyšší podíl žen, téměř třetina, zasedne v zastupitelstvu Královéhradeckého kraje.

Výrazně si v tomto ohledu polepší Piráti. Zatímco po volbách 2016 měli nárok na 1,25 milionu korun ročně, teď to bude 24,75 milionu korun. Stejně bude dostávat ODS, polepší si skoro o šest milionů. Skoro dvojnásobné příspěvky bude stát posílat proti stavu po volbách před čtyřmi lety hnutí SPD, a to 8,75 milionu korun. Polepší si také kasa hnutí STAN, a to z 9,5 milionu na 17,25 milionu korun.

Koronavirus nehrál ve volební účasti roli

Navzdory koronaviru přišlo ke krajským volbám 37,95 procenta voličů. Jednalo se tak o historicky druhou nejvyšší volební účast. „Ani já nebudu zakrývat, že to bylo pro mě překvapení. Nejen já, ale mnozí politologové a sociologové (říkali) a i z průzkumů vyplývalo, že účast nebude takto vysoká. A právě jako jeden z důvodů se uváděla případná obava lidí z koronaviru, obava jít mezi ostatní, dostávat se do prostředí, kde dochází k častějším sociálním interakcím ve volebních komisích,“ řekl politolog z Metropolitní univerzity Praha Petr Just ve vysílání ČT24.

„Na druhou stranu je také pravda, že ministerstvo vnitra dělalo velmi intenzivní 'osvětovou' kampaň, ve které ujišťovalo, že z hlediska epidemické bezpečnosti je hlasování připraveno bez jakýchkoli problémů, že se nemusí ničeho obávat. Takže pravděpodobně to ujistilo, uspokojilo ty, kteří by i váhali, ať už proto, že patří do rizikové skupiny, ať už z hlediska věku, nebo jiných zdravotních komplikací,“ uvedl politolog.

„Také se ukázalo, že řada politických subjektů, zejména těch, které jsou na celonárodní úrovni v opozici, hodně mobilizovalo svoje voliče. Není to poprvé ani naposledy, kdy krajské nebo jakékoliv jiné volby v mezidobí mezi volbami sněmovními jsou opozicí často označovány za referendum o vládě. Zejména když se nyní – už nám zbývá jen rok – blížíme do hlavních sněmovních voleb. I tato mobilizace mohla sehrát svoji roli,“ dodal Just.

Voliči ANO volí značku, ne lídry, naznačil Just

Celorepublikově volby vyhrálo hnutí ANO, které zvítězilo v deseti z 13 volebních krajů. Podle politologa Justa ale krajští lídři vítězného hnutí nehráli velkou roli při rozhodování lidí.

„Volí značku, která se už v českém stranickém systému dostatečně usadila. Zároveň ta značka je velmi úzce spojena s Andrejem Babišem, můžeme bez nadsázky říct pupeční šňůrou. Takže osoba Andreje Babiše, jeho častá přítomnost v médiích, která byla ještě častější ve chvílích, kdy se z pozice předsedy vlády vyjadřoval k různým epidemickým věcem, ve spojení s tou značkou byla daleko větším bonusem pro kandidátní listiny v jednotlivých krajích,“ podotkl Just.