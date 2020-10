Moravskoslezský kraj povede vítězné ANO s ODS, lidovci a ČSSD. Hejtmanem bude opět Vondrák

„Dohodli jsme se, že rozšíříme stávající koalici o další politický subjekt, je to ČSSD,“ řekl hejtman. Zástupci stran se dohodli také na postech v radě. „Dohodli jsme se na tom, že ANO bude mít kromě hejtmana další čtyři náměstky, ODS dva náměstky, jednoho radního, KDU-ČSL bude mít dva náměstky a ČSSD bude mít jednoho radního,“ doplnil.

Záměr vytvořit širší koalici a rozšířit tu stávající o ČSSD Vondrák zveřejnil už večer po volbách. Rozhodnutí zdůvodnil tím, že kvůli končící těžbě uhlí čeká kraj transformace na ekonomiku postavenou na nových technologiích a k tomu je potřeba mít širokou podporu zastupitelstva. Podle Vondráka čeká kraj čerpání velkého množství finančních prostředků z Evropské unie, které budou směřovat právě do proměny kraje. Mohlo by se jednat až o 120 miliard korun. „Proto ty klasické resorty budou trošku pozměněny,“ uvedl Vondrák.

Prvním náměstkem hejtmana by se s ohledem na výsledek voleb měl stát Jakub Unucka (ODS), který nahradí stávajícího statutárního zástupce, kterým byl lidovecký Lukáš Curylo. „U nás v ODS je to složitější, protože nám to musí schválit v pondělí příslušné stranické orgány, ale s tím návrhem (koalice) tam půjdeme a já osobně ho budu obhajovat, protože si myslím, že je dobrý,“ uvedl Unucka, který je s výsledkem povolebního vyjednávání spokojen.

Podle Curyla se pro lidovce téměř nic nemění, protože mají na starosti podobně jako v minulém období kulturu a sociální oblast. „S tímto návrhem půjdeme do našich stranických orgánů, které zasednou v pondělí odpoledne,“ uvedl Curylo.

Lídr sociálních demokratů a bývalý ostravský primátor Petr Kajnar (ČSSD) je s místem jednoho radního spokojen. „Vzhledem k volebnímu výsledku je to počin, který nám vyhovuje,“ řekl Kajnar.