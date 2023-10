K osvobození Krymu bude třeba vojenská síla i diplomatická jednání, míní zástupkyně ukrajinského prezidenta

„Máme už plány do budoucna. Máme reintegrační plány, co bude s lidmi, kteří žijí na okupovaném území. Co budeme dělat z ekonomického hlediska, nebo co budeme dělat s Rusy, kteří nyní na poloostrově žijí,“ popsala Taševová.

Rusové by podle ní měli opustit Krym dříve, než bude oficiálně osvobozen – Ukrajina ale bude dodržovat mezinárodní právo a neplánuje je deportovat. Viní je ale z kolonizace a doporučuje jim proto odjet.