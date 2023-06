Ukrajinu navštívili ekologičtí experti, kteří mají zhodnotit míru zkázy. Sešel se s nimi i Zelenskyj

Ukrajina se s následky výbuchu Kachovské přehrady bude vypořádávat desítky let, řekl v Horizontu zpravodaj ČT Jan Šilhan, který v zasažené oblasti v uplynulých týdnech natáčel. „Před nedávnem zveřejnila celkové škody na životním prostředí, je to něco mezi 53 a 54 miliardami dolarů (asi 1,1 bilionu korun), a to jsou čísla ještě před zničením přehrady.“

„Ekocida a ničení životního prostředí je formou války, jak Ukrajinci v tuto chvíli až příliš dobře vědí. Stejně jako to ví Rusko. Proto se záměrně zaměřuje na životní prostředí, na lidské živobytí a domovy. Proto také ničí životy,“ říká Thunbergová. „Z následků trpí i další. Například miliony lidí, kteří jsou závislé na jídle vypěstovaném na Ukrajině.“

Thunbergová s prezidentem mluvila především o protržení Kachovské přehrady. To Ukrajina označuje za ekocidu. Ze světových státníků tohle slovo poprvé použil v roce 1972 švédský premiér Olaf Palme ve spojení s válkou ve Vietnamu a americkým nasazením herbicidu Agent Orange.

„Je to opravdu velmi důležitý signál podpory pro Ukrajinu. A opravdu potřebujeme vaši profesionální pomoc,“ řekl o návštěvě skupiny expertů Zelenskyj.

Hrozba jaderné katastrofy

Zatímco z jedné ekocidy se Ukrajina pomalu vzpamatovává, mluví se o hrozící další, ještě mnohem horší. Šéf zpravodajské správy ministerstva obrany Ukrajiny Kyrylo Budanov řekl serveru Warzone, že Rusko už má všechno připravené pro zorganizování technologické katastrofy v jaderné elektrárně Záporoží.

„Pokud by se něco stalo v Záporoží, bylo by to mnohonásobně větší než katastrofa v Černobylu. Na Ukrajině o tom samozřejmě mluvíme každý den,“ vysvětlil vedoucí prezidentské kanceláře Andrij Jermak.

Budanov ve čtvrtek v rozhovoru označil za nejpravděpodobnější cíl ruského útoku vodní nádrž, která zajišťuje chlazení reaktorů. Ukrajinská tajná služba mluví i o tom, že Rusové už sabotáž připravují, a proto z elektrárny postupně stahují vojáky a techniky. Moskva v pátek odpověděla obviněním Kyjeva z chystání sabotáže.

„Na zasedání Rady bezpečnosti OSN jsme předali oficiální dokument, který potvrzuje naše vážné obavy z faktu, že Ukrajina chystá provokativní akce. Že říkají, že se sami vyhodíme do povětří, když jsme v jaderném zařízení? Mám to komentovat? Je to čirá lež,“ řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov.

Lidé žijící poblíž Záporožské elektrárny podle Šilhana akutní hrozbu nevnímají. Jde o oblast, kam mimo jiné míří uprchlíci třeba z okupovaného Chersonu, kteří jsou spokojení s tím, že jim v oblasti nehrozí každodenní nebezpečí.

Na jadernou katastrofu se ale připravují místní úřady. Obce školí lékaře, jak se v případě takového scénáře chovat, vydávají oficiální pokyny a podobně. „Je otázka, jak takové přípravy vytrvají,“ dodává Šilhan.