Je to vyznamenání, hodnotí americký senátor Graham zatykač, který na něj vydala Moskva

Moskva žádá, aby se Graham od videa distancoval. „Jedině tak uvidíme, jestli si opravdu myslí, co říká, nebo to bylo jen představení zinscenované režimem v Kyjevě,“ prohlásila mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová.

„Svobodní, nebo zemřete. Teď máte svobodu,“ reagoval Zelenskyj. „Ano,“ odpověděl americký senátor. „A my ji budeme mít,“ odvětil Zelenskyj podle videozáznamu, které setkání obou politiků zachycuje a které zveřejnila jeho kancelář. „A Rusové umírají,“ pokračoval v rozhovoru Graham. „Ano, ale to oni přišli na naše území,“ reagoval ukrajinský prezident.

„Víte, prostě mi připomínáte to lepší z nás v Americe. V Americe to kdysi bývalo takhle: bojovat do posledního člověka, buďto budeme svobodní, nebo zemřeme,“ řekl Graham ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému.

Státní tajemník Georgie pro ČT: Děláme pro Ukrajinu všechno, co je v našich silách

Krátce před tím se Kreml zaměřil i na dalšího republikánského politika – státního tajemníka Georgie Brada Raffenspergera. Proslavil se tím, že odmítl Trumpovu žádost, aby mu v Georgii dohledal neexistující hlasy v prohraných prezidentských volbách. Rusko státnímu tajemníkovi zakázalo vstup do země po boku pěti stovek dalších amerických osobností.

„Nijak jsem neplánoval, že bych chtěl cestovat do Ruska. Ale rád bych jel do Prahy,“ řekl Raffensperger České televizi.

Stát Georgie dělá podle něj pro Ukrajinu všechno, co je v jeho silách. „Aerolinky Delta zrušily všechny lety do Ruska před patnácti měsíci. Takže jsme zastavili přímé lety a naše společnosti stáhly jakékoliv investice z Ruska, ale my opravdu budeme bojkotovat Rusko, protože věříme, že každá země by měla být svobodná a žít svobodně a bezpečně v rámci svých hranic. Jsem opravdu vděčný, jak USA a také EU podporují Ukrajinu.“

Ukrajinci jsou podle něj ochotní bojovat a zemřít za svobodu. „Říkají, že nepotřebují nás, abychom vybojovali jejich bitvy za ně, ale prosí o pomoc, protože jsou ve srovnání s Ruskem relativně malou zemí, tedy jestli jim můžeme pomoci s vojenským vybavením a podobně. Je ohromné vidět jejich hrdinství. Chceme opravdu vidět, aby nakonec Ukrajina byla svobodná,“ uzavřel Raffensperger.

Jednotný Kongres

Kongres tak, i přes výjimky, zní vůči ruské agresi jednotně, a to rok před prezidentskými volbami. „Z celkového hlediska, mnoho republikánských lídrů v Senátu a Sněmovně reprezentantů se s námi demokraty spojilo v pohledu na Ukrajinu a doufám, že to tak zůstane,“ podotkl demokratický kongresman z Texasu Lloyd Doggett.

„Ano, budeme dál podporovat Ukrajinu, a (to) v době, kdy se přiblížíme našemu příštímu volebnímu cyklu,“ souhlasí Adam Smith, kongresman z výboru pro ozbrojené složky.

Pochyby ovšem vyvolává Donald Trump, který v případě vítězství odmítá předem slíbit dodávky dalších zbraní Kyjevu. Jeho hlavní republikánský vyzyvatel z Floridy Ron DeSantis zase v pohledu na ruskou válku vydává rozporuplná prohlášení, i když prý celkově stojí za Ukrajinci.