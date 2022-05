Registrovaných je v Polsku 1,2 milionu uprchlíků. Tamní vláda předpokládá, že zůstane třetina

Ukrajinsko-polskou hranici od začátku bojů překročilo od 24. února asi 3,5 milionu lidí. Neznamená to však, že by všichni byli ukrajinskými uprchlíky, připomněl zahraniční reportér ČT Andreas Papadopulos. „Část z nich byli zahraniční studenti, část lidé, kteří nebyli Ukrajinci a mířili do bezpečí před válkou,“ uvedl.

Stejně tak mezi milionem lidí, kteří zamířili opačným směrem na Ukrajinu, nemusí být jen navrátivší se občané. „Velká část z těchto statistik je tvořena lidmi, kteří na Ukrajinu míří s humanitární pomocí, ale také například šoféři nákladních vozů, kteří dovážejí suroviny a potraviny,“ přiblížil Papadopulos.