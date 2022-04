Snímky zachycují vlečky u armádního skladu. Zda jde o zbraně pro Ukrajinu, nechce stát komentovat

„Skutečně to na 99 procent vypadá, že to jsou raketomety RM-70. Mají sejmuty raketnice a nabíjecí zařízení. Kromě tohoto záběru jsem viděl ještě jiné fotografie, kde byly raketomety RM-70 zakryté zelenými, šedozelenými plachtami,“ popsal šéfredaktor odborného časopisu ATM Michal Zdobinský.

Už začátkem dubna zamířily po kolejích na východ tanky T-72 a obrněnce BVP-1. Tehdy ani nyní to ministryně obrany Jana Černochová (ODS) ani armáda nechtějí komentovat. „Omlouvám se vám, nepotvrdím to, ani to nevyvrátím,“ uvedla Černochová v dubnu ve sněmovně.

Zvýšený počet přeprav nyní potvrdily i smlouvy ministerstva obrany s ČD Cargo, které se objevily v registru. Dohromady za asi dvanáct milionů korun – největší část nyní v dubnu. Velká část dokumentů je začerněná, podle lidí z logistiky ale obvyklá cena jednoho podobného vlaku až na ukrajinské hranice nepřesáhne milion korun. Jde tedy o více transportů.