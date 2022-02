Příliv uprchlíků z Ukrajiny roste, vlna solidarity je obrovská. Vyjíždějí další autobusy

Polovinu svého domu uprchlíkům poskytla také čtyřiašedesátiletá Blanka Gstettner ze Židlochovic v okrese Brno-venkov. „Mám velký dům, ve kterém žiji pár týdnů sama, protože mně v lednu zcela nečekaně zemřel manžel. Ubytování jsem nabídla, protože by si to manžel také přál. Už v neděli se mně tady ubytovaly dvě rodiny. Každá má jeden pokoj a společně mohou užívat kuchyň, sociální zařízení i zahradu,“ uvedla vdova.

Do Krnova po poledni dorazily dva autobusy s uprchlíky z Ukrajiny, které přivezly přes 40 žen, dětí a seniorů z partnerského města Nadvirna. Část lidí pokračuje dál do Prahy, druhá zůstává v Krnově, kde budou zdarma ubytování v Larischově vile. foto: MěÚ Krnov pic.twitter.com/c9RXnUhe5a

Ve tvářích žen byla vidět únava i strach. Mnohé totiž v zemi, kterou napadla ruská armáda, nechaly své manžele a zbytek rodiny. Dva autobusy z Ivanofrankivské oblasti vyrazily naplněné do posledního místa. Cestovalo jimi 100 lidí. Na hranicích se řidiči snažili pomoci dalším a přes hranici převezli 240 lidí. Část z nich ale vystoupila v Polsku a dvě desítky dalších pokračovaly do Prahy za příbuznými. „Uprchlíky, kteří zůstali v Krnově, ubytujeme v Larischově vile. Její provozovatel nám poskytl pro ně pokoje,“ řekla ředitelka krnovské charity Monika Dudová.

Lidé, kteří chtějí pomoci, by se měli obracet na organizace, které mají možnosti podporu na místo určení efektivně dopravit a zorganizovat. „Někteří lidé jezdí s pomocí na hranici na vlastní pěst. Není to v tuto dobu zcela ideální. Nejenom, že blokují prostor před hranicemi, ale kolikrát nemají možnost to komu předat,“ upozornila Maclová.

Olomoucký kraj plánuje zřídit Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině. Zázemí by mohlo najít v Hanáckých kasárnách, kraj o tom jedná se státem. Asistenční centrum otevře 1. bžezna i Královéhradecký kraj . Bude mít na starosti zejména příjem uprchlíků a jejich rozmístění do ubytovacích zařízení. Centrum kraj zřídí ve spolupráci s krajským hasičským záchranným sborem a krajským ředitelstvím policie.

Co je potřeba darovat

Dárci by se měli zaměřit na zdravotnický materiál, hygienické potřeby, karimatky nebo spacáky. „Darovaného oblečení nyní tolik potřeba není, to přijde na řadu až v další vlně,“ dodala.

„Máme požadavek přímo z Ukrajiny, kde potřebují balenou vodu v půllitrových lahvích, trvanlivé potraviny k okamžité spotřebě. Mohou to být například paštiky, balené sýry, konzervy, sladkosti pro děti, káva, čaj, ale také karimatky, deky a spacáky. Od víkendu zajišťujeme také především pro ženy s dětmi, které utíkají před válkou, ubytování,“ uvedl manažer uherskohradišťské charity Dalibor Jirásek.

Například Ostrava o víkendu zřídila sběrné místo, kam mohou lidé nosit materiální pomoc určenou obyvatelům Ukrajiny, v halách ve Wattově ulici. Zájem lidí je značný, město proto plánuje rozšíření kapacity. „Budeme to dále rozšiřovat, protože jsme skoro plní,“ řekl primátor Tomáš Macura (ANO).

Centrální sklad, do kterého by se svážel materiál z celého regionu, zřídí i Pardubický kraj. Měl by vzniknout v bývalém průmyslovém areálu firmy Böhm Plast-Technik v České Třebové, který město nedávno koupilo. Ve skladu bude pomoc zaevidována, roztříděna a připravena k převozu, a to i ve spolupráci s neziskovými organizacemi. Hejtmanství také vyzvalo dárce pomoci, aby přinášeli pouze věci žádané a potřebné. „Neuklízíme si půdy a sklepy, chceme pomáhat potřebným,“ uvedlo na svém facebookovém profilu.

České potravinové banky o víkendu podle své federace pomohly stovkám uprchlíků z Ukrajiny. V některých regionech se ale tenčí zásoby. Žádají o pomoc. Lidé mohou přispět potravinami ve skladech bank, poslat mohou také peníze.

„Nečekali jsme hned v první vlně příchod tolika lidí. Nejsou to desítky lidí, jak uvádějí oficiální zdroje, přijely jich stovky, možná už tisíce. Snažíme se všem pomoci alespoň v první chvíli. Celý víkend jsme v pohotovosti,“ řekla ředitelka České federace potravinových bank Veronika Láchová.

Lidé, kteří chtějí přispět potravinami nebo drogerií by se měli spojit se svou regionální potravinovou bankou. Seznam najdou na webu federace.