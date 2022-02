Putin sedí na tygru, z kterého nemůže slézt, říká historik Kelin

„Putinovi ani tak nejde o území. Jemu jde o to, aby přežil,“ konstatuje Kelin, který je spoluautorem knihy Dějiny Ruska ve 20. století.

„Vývoj Ukrajiny ho znervózňuje, protože kdyby se tam začalo dařit, kdyby se tam dařilo vyrovnat se s korupcí, s oligarchy a tak dále, kdyby tamní lidé nemuseli jezdit za prací do ciziny a země začala prosperovat, tak by to znamenalo ohrožení Putina,“ pokračoval historik.

„Už teď spousta opozice říká, že Putin dělá ekonomiku zoufale špatně, že se to všechno zoufale propadlo, ale většina lidí pořád věří lživé propagandě. Ale pokud by si mohli osahat, že to jde i bez této demagogie – bez zloby, nenávisti a nepřátelství celého světa – tak by to znamenalo, že by se v Rusku mohly dát věci výrazně do pohybu,“ míní Kelin, bývalý člen Rady vlády pro národnostní menšiny.

„Putin hraje o to, aby zůstal sedět na tygru, z kterého nemůže slézt,“ shrnul pozici šéfa Kremlu. „Kdyby se nějakým zázrakem v Rusku obnovila demokracie, tak by ho samozřejmě odsoudili a v lepším případě by seděl na doživotí.“